Гусеничный мотоцикл из Санкт-Петербурга удивил англичан

Петербуржец Эдуард Лужанин придумал и в 2020 году построил внедорожный гусеничный мотоцикл «Хомяк», сообщает журнал «Профиль».

О необычном средстве передвижения рассказало британское профильное издание Visor Down. Правда в английской транскрипции он стал называться «Hamyak».

При массе 85 килограммов «Хомяк» приводится в движение двигателем объемом 150 кубических сантиметров от китайского скутера. Машина оснащена одной гусеницей, взятой от снегохода. Рулевого управления нет – для поворота агрегат нужно наклонять в сторону или поставить на дыбы и развернуть на кормовой части гусеницы. По словам Эдуарда, на снегу или на песке это сделать относительно легко, на асфальте – сложнее, но тоже возможно.

Максимальная скорость гусеничного мотоцикла – 43 километра в час, но его ходовая лучше работает на скорости до 20. Топливного бака хватает на 10 часов езды, к тому же «Хомяк» штатно оснащен пятилитровой дополнительной канистрой.

Спереди и сзади внедорожника имеются крепления для снаряжения. Создатель машины держит на них трос, топор, пилу, фонарь, компас и термос.

«Хомяк» не предназначен для дорог общего пользования. По размерам он больше похож на детский мотоцикл, поэтому до места старта легко перевозится в багажнике. // Фото: profile.ru