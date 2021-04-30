Перечислены самые вредные способы приготовления яиц

Диетологи из США назвали самые вредные способы употребления яиц, которые способны подорвать здоровье. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По словам эксперта Катерины Басбаум, не следует жарить яичницу на сливочном масле. «Яйца по своей природе богаты белком и содержат мало насыщенных жиров, - объясняет она. - Но стоит добавить сливочное масло, и содержание насыщенных жиров подскакивает. А этого совершенно не хотелось бы, поскольку избыток насыщенных жиров тесно связан с болезнями сердца». К тем же проблемам ведет использование кокосового масла, жира бекона или приготовление яиц в кассероле.

Диетолог Ребекка Вашута рекомендует избегать слишком высоких температур при жарке яиц на растительном масле. «Приготовление при высокой температуре вызывает окисление масла, - утверждает она. - Это может вызывать воспалительные процессы в организме». Фото wallbox.ru