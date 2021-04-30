В майские праздники россияне смогут увидеть звездопад

В мае россияне смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды. Он достигнет своего пика 5-6 числа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.

Поток, рожденный кометой Галлея, будет виден в течение всего месяца. В пиковые даты наблюдатели смогут полюбоваться 50 метеорами в час, отметили специалисты.

При этом эксперты подчеркнули, что Луна может несколько помешать наблюдениям. Фото poetryclub.com.ua