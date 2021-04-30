30 апреля 2021, 21:15
В майские праздники россияне смогут увидеть звездопад
Метеорный поток Майские Аквариды достигнет пика 5-6 мая
В мае россияне смогут наблюдать метеорный поток Майские Аквариды. Он достигнет своего пика 5-6 числа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий.
Поток, рожденный кометой Галлея, будет виден в течение всего месяца. В пиковые даты наблюдатели смогут полюбоваться 50 метеорами в час, отметили специалисты.
При этом эксперты подчеркнули, что Луна может несколько помешать наблюдениям. Фото poetryclub.com.ua