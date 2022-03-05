05 марта 2022, 16:20
Гуманитарный груз из Карелии доставили в Ростовскую область
Гуманитарную помощь начнут распределять между прибывшими в Россию жителями Донбасса
Первая машина с тремя тоннами гуманитарного груза пришла 5 марта в Ростовскую область. Об этом сообщили в Общественном координационном штабе помощи жителям Донбасса.
Коробки с помощью уже разгрузили, скоро ее привезут эвакуированным жителям ДНР и ЛНР. Ростовские волонтеры поблагодарили жителей Карелии.
Напомним, машина с гуманитарным грузом отправилась в Ростовскую область накануне. Жители Карелии собрали продукты первой необходимости и с длительными сроками хранения, средства личной гигиены, постельное белье, бытовые товары.
Кроме того, из Карелии в Ростовскую область привезли детские игрушки и школьные принадлежности: среди эвакуированных жителей Донбасса много семей с детьми. // Фото: источник