Желуди петровского дуба высадят в Петрозаводске

В Петрозаводске в год 350-летия со дня рождения Петра Великого пройдут различные культурные, патриотические, экологические и просветительские мероприятия. В столице Карелии вырастят дуб из желудя с дерева, высаженного императором.

Личность императора станет главной темой мероприятий, запланированных в рамках Дня города, который пройдет 25 июня, сообщили в пресс-центре мэрии. Для выпускников проведут «Петровский бал». Карельская столица присоединится к проекту «Всероссийская дубрава Петра Великого». В городе высадят пророщенный желудь петровского дуба из Летнего сада. В 2014 году дереву был присвоен статус памятника живой природы. Молодые дубы планируют высадить в Петровском сквере.

Также в Петровском дворце пройдет «Онежская слобода», ярмарка народных ремесел и ассамблея «Гордимся именем твоим!». В школах пройдут тематические уроки, конкурсы, викторины и экскурсии. (фото pixabay.com, go2life)