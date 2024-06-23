«Гуляющую» брусчатку на мосту к петроглифам восстановят по гарантии

Брусчатка на мосту к петроглифам в Беломорском округе «гуляет». В карельском минстрансе сообщили, что недостатки устранят по гарантии. В ведомстве назвали и срок, к которому подрядчик планирует все успеть сделать – до 4 июля. Об этом чиновники написали под публикацией в газете «Беломорская трибуна».

«Подрядной организацией «Арго Строй» с 20 июня ведутся работы по устранению недостатков на объекте в рамках гарантийных обязательств», - сообщили в региональном минстрансе и сопроводили комментарий снимком экскаватора, кучи камней из габионов. // фото минстранс РК