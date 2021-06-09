Гулять с собаками запретят пьяным и детям

Члены Совета Федерации выступили с проектом закона, который запретит выгул домашних животных детям до 14 лет и нетрезвым гражданам. По мнению авторов законопроекта, это обеспечит большую общественную безопасность. Правительство поддержало законопроект сенаторов, пишут Известия.

Для этого дополнительным полномочиями хотят наделить власти регионов. Региональные власти смогут также самостоятельно устанавливать длину поводка при выгуле собак. А ради соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов — регулировать предельное количество домашних животных, содержащихся в квартире.

Хотят также законодательно запретить использовать коридоры и лестничные клетки для содержания животных. // Фото: Pinterest