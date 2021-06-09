«ТНС энерго Карелия» запускает новую услугу для юридических лиц – сопровождение технологического присоединения. Для оформления заявки на получение услуги достаточно заполнить форму на сайте компании или обратиться в любой офис «ТНС энерго Карелия». Посещение офиса сетевой компании не требуется.

Технологическое присоединение – это комплекс мероприятий, позволяющий:

создать техническую возможность потребления электрической энергии (ввод в эксплуатацию энергопринимающих устройств);

увеличить максимальную мощность потребления электрической энергии ранее введенными энергопринимающими устройствами;

изменить категории надежности, точек присоединения, видов производственной деятельности, изменяющих схему внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств.

Опытные специалисты определят параметры технологического присоединения, подготовят и подадут заявку в сетевую компанию, согласуют пакет документов. Клиенту останется только подписать договор.

Преимущества подачи заявки в «ТНС энерго Карелия»: профессиональные консультации, оперативность, контроль на всех этапах

– комментирует новую услугу начальник департамента по работе с потребителями Владимир Сергеичев.

Воспользоваться услугой могут как абоненты «ТНС энерго Карелия», так и юридические лица, не являющиеся клиентами компании.

Срок обработки заявки не превышает 5 рабочих дней.

На правах рекламы.