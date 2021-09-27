Губернаторов в РФ переименуют и разрешат избирать на два срока подряд

Законопроект, предусматривающий ряд важных изменений в функционировании региональной власти, внесли 27 сентября в Госдуму. Согласно документу, губернаторов переименуют в глав регионов, передает ТАСС.

Однако это не самое главное в законопроекте председателя комитета росийского парламента по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова и главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительствуАндрея Клишаса.

Важно, что он снимает действующий сейчас для губернаторов запрет избираться подряд на два срока. Законопроект также предусматривает унификацию срока полномочий главы региона и законодательного органа власти. Он и в том, и в другом случае составит пять лет.

Кроме того, документ расширяет основания для досрочного прекращения полномочий глав регионов из-за утраты доверия президента России. // Фото: rassvetnews