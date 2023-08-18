18 августа 2023, 20:18
Грузы из Финляндии в Россию продолжают ехать вопреки санкциям
Водители пересели на финские автомобили – трафик сохранился
Грузовой трафик в Россию из Финляндии не снизился, хотя ЕС ввели санкции. Запрет эксплуатации прицепов и полуприцепов с российскими номерами удается обходить, передает Yle.fi.
Раньше после пересечения границы прицепы перецепляли к российским тягачам. Теперь грузы в Россию возят только на финской технике - до Санкт-Петербурга и даже до Москвы.
- Появилось финское и среднеазиатское оборудование, а также некоторое количество оборудования из других стран ЕС,
- отметил начальник отдела таможенного контроля Сами Ракшит.
Согласно предварительным данным, объемы перевозок со времени введения санкций существенно не изменились». // фото: aleksandarlittlewolf/ freepik.com