Грузы из Финляндии в Россию продолжают ехать вопреки санкциям

Грузовой трафик в Россию из Финляндии не снизился, хотя ЕС ввели санкции. Запрет эксплуатации прицепов и полуприцепов с российскими номерами удается обходить, передает Yle.fi.

Раньше после пересечения границы прицепы перецепляли к российским тягачам. Теперь грузы в Россию возят только на финской технике - до Санкт-Петербурга и даже до Москвы.

- Появилось финское и среднеазиатское оборудование, а также некоторое количество оборудования из других стран ЕС,

- отметил начальник отдела таможенного контроля Сами Ракшит.

Согласно предварительным данным, объемы перевозок со времени введения санкций существенно не изменились». // фото: aleksandarlittlewolf/ freepik.com