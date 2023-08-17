Финляндия и Эстония впустили три российских самолета вопреки запрету

17 августа трое российских самолетов столкнулись с трудными погодными условиями, из-за чего экипаж был вынужден пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии. Об этом сообщили представители Росавиации.

В сотрудничестве с аэронавигационными службами Финляндии и Эстонии, а также региональным центром Единой системы организации воздушного движения России, было обеспечено безопасное обслуживание судов.

Росавиация выразила благодарность за помощь и содействие в данном процессе. //фото: unsplash.com/