Любарский угощается галушками в Финляндии

На страницах финского издания Karjalan Heili появился материал с заголовком «Украинская кухня – это любовь, история и культура» под авторством Марины Корсун.

Публикацию сопровождает семейное фото автора – за столом она, ее сын и бойфренд Виктор Любарский, на столе сок известного российского бренда и блюдо с галушками (прим.ред. украинское национальное блюдо, представляющее собой отваренные в кипящей воде кусочки теста).

Любопытным в материале об украинской кухне оказалась именно фамилия Любарского, которая точь-в-точь звучит как фамилия бывшего сити-менеджера карельской столицы.

Отыскать в биографии Владимира Любарского, которая есть в открытых источниках, сведений о его брате – не удалось, как и подтвердить в городской администрации информацию о родственнике с именем Виктор. У Виктора есть страничка в социальной сети «ВКонтакте», где у него много постов о Петрозаводске, а также репостов сообщений Владимира Любарского. В одном из январских сообщений бывший мэр рассказывал о своем отце, а в конце обратился к брату: « Брат, разбирая мамины архивы, нашел письмо, которое отец послал ей в Одессу – она была на курсах повышения квалификации для педагогов-историков». Репост этой записи есть у Виктора с комментарием: «Так душевно сказано, что и не нужно ничего добавлять. Скажу лишь, что папа здесь, с нами, в наших сердцах. Навсегда!».

Напомним, Владимир Любарский отправился добровольцев на специальную военную операцию. // фото freepik.com/ rawpixel.com