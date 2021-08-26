Грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину в Ленинградской области

Сегодня на железной дороге в Ленинградской области на 217 километре перегона «Оять-Заостровье» произошла трагедия.

Под колеса грузового поезда попала 76-летняя женщина, сообщает 47news. Инцидент случился в Лодейнопольском районе, транспортная полиция разбирается в случившемся.

Сообщается, что пожилая женщина шла вдоль путей. Машинист состава подавал сигналы и применил экстренное торможение, но избежать трагедии не удалось. Травмы оказались смертельными, женщина погибла. (фото GoranH, pixabay.com)