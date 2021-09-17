17 сентября 2021, 20:33
Грузовик в Петрозаводске врезался в столб и вывел из строя светофор
Светофорный объект на Лесном проспекте в карельской столице отремонтируют не сразу
В ночь на 17 сентября фура в Петрозаводске на полном ходу врезалась в электроопору. Видеозапись инцидента опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
В кадре видно, как грузовик мчится по Лесному проспекту. Около поворота на Ругозерский переулок он врезается в столб. Это произошло в 03:30, судя по данным камеры «Ситилинк».
Днем в администрации Петрозаводска сообщили, что фура повредила опору линии электропередач, поэтому не работает светофор около места ДТП.
Работы по его восстановлению начнутся после того, как поступят необходимые комплектующие. // Фото, видео: источник