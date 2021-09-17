Грузовик в Петрозаводске врезался в столб и вывел из строя светофор

В ночь на 17 сентября фура в Петрозаводске на полном ходу врезалась в электроопору. Видеозапись инцидента опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

В кадре видно, как грузовик мчится по Лесному проспекту. Около поворота на Ругозерский переулок он врезается в столб. Это произошло в 03:30, судя по данным камеры «Ситилинк».

Днем в администрации Петрозаводска сообщили, что фура повредила опору линии электропередач, поэтому не работает светофор около места ДТП.

Работы по его восстановлению начнутся после того, как поступят необходимые комплектующие. // Фото, видео: источник