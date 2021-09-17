17 сентября 2021, 19:38
Мужчина в Сегеже убил знакомого двумя ударами ножа в грудь
Жителя Медвежьегорского района арестовали по подозрению в совершении тяжкого преступления
На днях в Сегеже один мужчина убил другого двумя ударами ножа в грудь. В СУ СКР по Карелии сообщили, что злодея арестовал суд.
Трагедия произошла 15 сентября в бытовке строителей рядом с домом №2 по улице Лейгубской в Сегеже.
Подозреваемый и его жертва вступили в конфликт из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры 43-летний житель Медвежьегорского района нанес сегежанину ножом смертельные ранения.
После этого он сбежал с места убийства, но не смог укрыться от правосудия.
В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали. Суд арестовал злоумышленника, идет следствие. // Фото: geralt/Pixabay