Мужчина в Сегеже убил знакомого двумя ударами ножа в грудь

На днях в Сегеже один мужчина убил другого двумя ударами ножа в грудь. В СУ СКР по Карелии сообщили, что злодея арестовал суд.

Трагедия произошла 15 сентября в бытовке строителей рядом с домом №2 по улице Лейгубской в Сегеже.

Подозреваемый и его жертва вступили в конфликт из-за личных неприязненных отношений. В ходе ссоры 43-летний житель Медвежьегорского района нанес сегежанину ножом смертельные ранения.

После этого он сбежал с места убийства, но не смог укрыться от правосудия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий его задержали. Суд арестовал злоумышленника, идет следствие. // Фото: geralt/Pixabay