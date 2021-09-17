Пенсионер в Петрозаводске продавал ходунки и лишился денег

Житель Петрозаводска обратился в полицию по поводу кражи денег со счета. В МВД Карелии сообщили, что 71-летний мужчина сам продиктовал аферистам его реквизиты и назвал секретный код.

Петрозаводчанин продавал через интернет ходунки для инвалидов. Покупатель нашелся и сказал, что желает оформить доставку. Он попросил продавца продиктовать реквизиты банковской карты и назвать код из смс. Пенсионер так и сделал, а потом обнаружил, что со счета исчезли 18 900 рублей.

Еще одной жертвой мошенников оказалась 56-летняя жительница карельской столицы. С ней связались под видом сотрудников банка и напугали стандартной историей о сбережениях в опасности.

Женщина сообщила реквизиты карточки якобы для того, чтобы отменить неправомерные транзакции. В результате лишилась более 15 тысяч рублей. //Фото: protambov