Грузовик и внедорожник горели сегодня ночью в Петрозаводске

Ночью 24 декабря на улице Калинина в Петрозаводске вспыхнул грузовик «Ивеко». Сигнал о происшествии поступил спасателям в 03:10. Когда пожарные прибыли к месту ЧП, огнем была объята кабина, а пламя стало перекидываться на рядом стоящую «Ниву».

Первым делом пожарные оттолкали «Ниву» и рядом стоящую «четверку» от очага пожара, а затем потушили огонь.

В результате в небольшом грузовике огнем была повреждена кабина, у «Нивы» пострадала передняя часть на площади одного квадратного метра. Специалистам предстоит установить причину пожара и материальный ущерб. (фото vk.com)