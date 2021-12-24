Две квартиры сгорели в деревянном бараке в Вяртсиля

В экстренных службах нам рассказали подробности серьезного пожара в жилом доме в Северном Приладожье.

23 декабря в 20:55 спасателям Сортавальского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном четырехквартирном деревянном жилом доме на улице Полевая в Вяртсиля. Огонь охватил одну квартиру старого деревянного барака и перекинулся на соседнюю. На помощь поселковым пожарным направились огнеборцы из поселка Партала.

Общими усилиями пожарным в течение 15 минут удалось остановить распространение огня, а после ликвидировать пожар полностью. Огонь повредил две квартиры – одну на площади 50 квадратных метров, соседнюю - на площади 30 квадратных метров.

На пожаре никто не пострадал. Жильцы успели покинуть горящий дом до прибытия пожарных расчетов. Специалисты выясняют причину ЧП. (фото pixabay.com, Stones)