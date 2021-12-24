Фура не смогла преодолеть подъем на Ключевой и перегородила проезд

Большегрузу не хватило сил, чтобы подняться в горку на Ключевой сегодня утром.

Камера «Сампо.ру», запечатлела, как в 05:35 фура попыталась безуспешно преодолеть подъем в районе перекрестка улиц Ключевая-Гвардейская в Петрозаводске.

Снежный склон оказался большегрузу не под силу. Грузовик стал пятиться назад и практически блокировал проезд для другого транспорта.

К месту дорожного инцидента приехали сотрудники ГИБДД. А в 6:33 фуре помогли подняться.