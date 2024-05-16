Группа «Гудтаймс» выступит на фестивале «Воздух Карелии»

На фестивале «Воздух Карелии» (возрастное ограничение 6+) выступит группа «Гудтаймс».

Коллектив ранее никогда не приезжал на главное приключение карельского лета. Для него нынешний «Воздух Карелии» станет дебютным. Группа «Гудтаймс» откроет своим выступлением третий день фестиваля.

«Воздух Карелии» пройдет 14-16 июня в вотчине Талвиукко в Чалне. Мероприятие проводится при поддержке президентского фонда культурных инициатив. // Фото «Петрозаводск говорит»