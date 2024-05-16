16 мая 2024, 18:48
Частично работающий светофор привел в замешательство петрозаводчан
Светофор для пешеходов перестал работать на проспекте Александра Невского
Жители Петрозаводска жалуются в соцсети на странную работу светофора, установленного на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Станционной.
Как пишут люди в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», пешеходная часть светофора перестала работать. При этом светофор для автомобилей работает исправно.
Из-за неполадки люди не понимают, когда им можно переходить дорогу. По словам очевидцев, несколько человек уже едва не попали под колеса. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»