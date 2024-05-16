16 мая 2024, 18:48
Общество

Частично работающий светофор привел в замешательство петрозаводчан

Светофор для пешеходов перестал работать на проспекте Александра Невского

Жители Петрозаводска жалуются в соцсети на странную работу светофора, установленного на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Станционной.

Как пишут люди в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», пешеходная часть светофора перестала работать. При этом светофор для автомобилей работает исправно.

Из-за неполадки люди не понимают, когда им можно переходить дорогу. По словам очевидцев, несколько человек уже едва не попали под колеса. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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Метки: 
Петрозаводск
проспект Александра Невского
светофор
Пешеходы
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