Частично работающий светофор привел в замешательство петрозаводчан

Жители Петрозаводска жалуются в соцсети на странную работу светофора, установленного на проспекте Александра Невского в районе пересечения с улицей Станционной.

Как пишут люди в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии», пешеходная часть светофора перестала работать. При этом светофор для автомобилей работает исправно.

Из-за неполадки люди не понимают, когда им можно переходить дорогу. По словам очевидцев, несколько человек уже едва не попали под колеса. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»