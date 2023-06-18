Группа Dabro выступает на фестивале «Воздух Карелии»

Третий день фестиваля «Воздух Карелии» наполнен выступлениями «старых рокеров» - «Пилот», Гарик Сукачев, зажигательный «комбайнер с гармошкой» Игорь Растеряев.

Но есть и представители лёгкой популярной музыки - это группа Dabro. Группу составляют братья Иван и Михаил Засидкевичи. Они сами пишут и исполняют свои песни.

Особой популярностью пользуется их хит «Юность», по площадке фестиваля уже ходят меломаны и напевают «Звук поставим на всю и соседи не спят». А группа Dabro пока раздаёт автографы и фотографируется со всеми желающими. // фото: Елена Малишевская «Петрозаводск говорит»