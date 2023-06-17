Олег Гаркуша: Карелия зарядила меня на творчество

Все три дня фестиваля на сцене можно увидеть не только рок-музыкантов, но и легендарного ведущего - солиста группы «Аукцыон» Олега Гаркушу. Он давний друг фестиваля, часто приезжает в Карелию и ведёт различные концерты.

Рассказал, что в далёких семидесятых годах учился на киномеханика, и его отправили на практику в посёлок Гирвас.

- Пару месяцев я там крутил кино, а сразу после вдруг начал писать стихи, заниматься творчеством, увлёкся рок-музыкой. Наверное, это спящий вулкан и водосброс рядом с Гирвасом так зарядили,

- рассказал Олег Гаркуша.

Отвечая на банальный вопрос: русский рок скорее жив или скорее мертв, Гаркуша отметил, что музыка, конечно, никуда не делась, коллективов много, а вот гениев больше не рождается. «Не то время, но мы ждем», - заключил ведущий фестиваля «Воздух Карелии». // фото: Елена Малишевская \ «Петрозаводск говорит»