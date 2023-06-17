Настоящие металлисты выступают на фестивале «Воздух Карелии»

На малой сцене фестиваля выступает группа «Цитадель», которую называют «новой волной российского хэви-металла».

Если вы жить не можете без русского рока, но устали от «Арии» и Кипелова, слушайте «Цитадель», говорят ценители этого музыкального направления.

Несмотря на то, что сцена называется малой, и она действительно меньше по размеру, чем основная сцена, звук отличный, это отмечают все гости фестиваля.

Видео, которое передаётся на экраны, также хорошего качества. Никаких сбоев в работе техники не наблюдается. // фото, видео: Елена Малишевская/ «Петрозаводск говорит»