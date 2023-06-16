Сергей Галанин откроет первый день фестиваля «Воздух Карелии»

В пятницу вечером 16 июня начинается трехдневный фестиваль «Воздух Карелии» (6+), который пройдет на территории вотчины карельского Деда Мороза «Талвиукко» под Петрозаводском.

В 17:00 на сцене фестиваля выступят группы «Бригадный Подряд», «Скворцы Степанова», «7Б» и «Плаксы». Сергей Галанин и группа «СерьГа» в 19:00 начнут концерт хедлайнеров первого дня фестиваля.

Коллектив «СерьГа» выступал на «Воздухе Карелии» дважды - в 2006-м и 2014-м годах. Вместе с Сергеем Галаниным в первом дне фестиваля участвуют группы «Переучет», «TODD» (ex-«Король и Шут» и Алексей Горшенев), «Виктор».

Добраться до места проведения фестиваля можно на машине – всего 23 км от Петрозаводска или на автобусе. Организованы шатлы на фестиваль на все три дня - с 15:30 в пятницу и с 11:30 в субботу и воскресенье. Автобусы будут отходить от парковки у ТРК «Лотос Plaza» (рядом с остановкой недалеко от «Утиного пруда») каждые 20-30 минут.

Фестиваль «Воздух Карелии» возрождается при поддержке Фонда президентских грантов. // фото VK-паблика «Воздух Карелии»