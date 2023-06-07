Грозу пообещали жителям Карелии 8 июня

В Петрозаводске в четверг облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +14, +16, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью местами, днем на большей части кратковременные дожди. Днем в отдельных районах гроза. Ветер ночью юго-западный, днем западный, северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +13, +18.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +4, днем +12;

В Кондопоге, Сортавале ночью +6, днем +16;

В Медвежьегорске, Суоярви ночью +5, днем +16;

В Олонце ночью +5, днем +18;

В Пудоже ночью +5, днем +17;

В Сегеже ночью +4, днем +16. // фото freepik.com