Грозившегося взорвать заправку в Петрозаводске мужчину арестовали

Переполох на заправке «Роснефть» на Лесном проспекте в Петрозаводске обернулся уголовным делом и арестом.

В отношении 33-летнего хулигана, грозившегося взорвать АЗС, завели дело по ч.2 ст.207 «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве».

Сегодня в городском суде для обвиняемого избрали меру пресечения. Обвиняемого арестовали на два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел вечером 15 апреля. Заправку оцепили из-за неизвестного. Его задержали, но гранаты при нем не нашли. // фото телеграм-канал объединенной пресс-службе судов Карелии