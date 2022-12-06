Грипп двух типов зафиксирован в Карелии

В Карелии циркулирует не только свиной грипп. К гриппу А добавился еще и В. Это следует из данных еженедельного мониторинга Роспотребнадзора республики. Кроме них в регионе распространяются и другие вирусы - риновирусы, РС-вирусы, аденовирусы, метапневмовирусы. За прошедшую неделю были госпитализированы 48 человек с ОРВИ.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения превышает эпидпорог на 64,3%. В Карелии за неделю подтверждено 8436 случаев ОРВИ. Много заболевших среди детей. В Петрозаводске заболели за неделю 4378 человек.

«По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на +35,1%»,

- сказано в комментарии ведомства.

Из-за высокой заболеваемости приостановлена деятельность 66 классов в 28 школах Петрозаводска, Костомукши, Сортавальского, Кемского, Муезерского, Прионежского, Сегежского и Суоярвского районов. Также приостановлена деятельность 10 групп в шести детских садах Сортавальского, Беломорского, Кемского, Медвежьегорского, Прионежского и Суоярвского районов.

Ранее министр здравоохранения республики Михаил Охлопков спрогнозировал три волны гриппа в Карелии. Сейчас регион накрыла первая, вторая ожидается после праздников, а приход третьей возможен в конце февраля. Также чиновник рассказал об опасности свиного гриппа. // фото freepik.com