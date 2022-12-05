Охлопков предупредил о тяжелом течении свиного гриппа

В Карелии пока не зарегистрированы случаи заражения свиным гриппом. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Чиновник рассказал об особенностях болезни, которая уже фиксируется во многих регионах России. Свиной грипп протекает тяжело. Болезнь начинается с высокой температуры, которая держится 4-5 дней. Свиной грипп сопровождается головной болью, интоксикацией, потливостью.

Охлопков отметил, что если жертвами обычного сезонного гриппа, как правило, становятся люди старше 65 лет, то в случае со свиным гриппом все наоборот - чаще умирают люди, не достигшие этого возраста.

«Отмечу, что сейчас в нашей республике ситуация осложняется последствием трехлетней пандемии коронавируса. Популяционный иммунитет подавлен, люди находятся в глубоком физиологическом стрессе. Что касается вакцинного иммунитета против гриппа, процент привитых меньше, чем нужно, из-за инерционного отношения жителей Карелии к вакцинации»,

- отметил глава Минздрава.

Охлопков призвал жителей республики вакцинироваться. Вакцина от гриппа, которой прививают в этом году, способна защитить от свиного гриппа. Министр также просит соблюдать масочный режим и отказаться от посещения массовых мероприятий без особой необходимости. // Фото: unsplash.com