Цену на проезд в петрозаводских троллейбусах хотят увеличить

Глава Петрозаводска Владимир Любарский допустил возможность повышения цены за проезд на троллейбусах. Об этом мэр города сообщил на планерном совещании, передает «Республика». Он не исключает подорожание проезда на электротранспорте, так как рост тарифов отмечается и в других сферах, например в ЖКХ, в РЖД.

«Себестоимость поездки в троллейбусах 52 с лишним рубля, а денег в городском бюджете, чтобы удерживать ее на этом уровне, у нас нет. У нас есть ровно столько, сколько есть в нашем кошельке. Если кто-то захочет назначить виноватого – назначьте меня, но ничего другого предложить я не смогу, кроме как предметного разбора ситуации и принятия из этого разбора адекватных решений»,

- сказал Любарский.

Данный вопрос собираются обсудить на следующей планерке 12 декабря. Напомним, что с 1 января планируется увеличение стоимости проезда в маршрутных автобусах карельской столицы. // Фото: vk.com/publicpmupgt.