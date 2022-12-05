Новогодние елки в Ленобласти утилизируют с пользой для экологии

Точки приема новогодних елок, как и в прошлом году будут работать в Петербурге и Ленобласти. Местные жители после праздников смогут утилизировать деревья с пользой для экологии. Хвойные измельчат, а щепу будут использовать в конюшнях, приютах и питомниках для животных в качестве подстилки или и подкормки, пишет портал 47news.

Акция «Елки, палки и щепа» по сбору и переработке хвойных деревьев будет проходить в январе. Планируется открыть около 50 пунктов сбора деревьев. При этом заняться сбором деревьев сможет любой желающий. Ему потребуется связаться с организатором акции и заполнить анкету. Для участия заявились в Гатчинском, Кингисеппском, Киришском и Сосновоборском районах Ленобласти.

С 2015 по 2022 годы в рамках акции было собрано 29 тысяч хвойных. Рекордное число деревьев собрали в 2022 года – 13 тысяч деревьев. // фото unsplash.com