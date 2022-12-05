Названо количество получателей пособия на ребенка до полутора лет

Ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет в Карелии сегодня получают 1767 жителей. Размер пособия с учетом районного коэффициента в Карелии составляет от 8 829, 48 рублей до 10 748,93 рублей в зависимости от территории проживания.

В случае увольнения во время отпуска по беременности и родам пособие устанавливается в размере 40% средней зарплаты за последний год до увольнения. Если увольнение произошло во время отпуска по уходу за ребенком – в размере ежемесячного пособия по уходу за ребёнком, установленного на последнем месте работы, пояснили в республиканском отделении ПФР.

Оформить пособие неработающие родители могут в ПФР или в МФЦ. // фото unsplash.com