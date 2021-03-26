Греф оценил экономический эффект от искусственного интеллекта

Экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта (ИИ) в Сбербанке в 2021 году может составить 80-85 млрд рублей, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах заседания совета альянса в сфере ИИ.

У нас чистый операционный доход [от использования искусственного интеллекта] в этом году - 145 млрд рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 млрд рублей

- цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года чистая прибыль Сбербанка от использования ИИ составила порядка 90 млрд рублей, превысив прогнозируемый ранее уровень в 56 млрд рублей.