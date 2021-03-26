В Карелии прошла операция «Условник»

МВД и УФСИН Карелии провели межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Условник», сообщает паблик «УФСИН России по Республике Карелия».

Главной целью мероприятия являлась профилактика повторной преступности среди лиц, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества.

В «Условнике» приняли участие 33 сотрудника уголовно-исполнительных инспекций Карелии, а также порядка 60 полицейских.

По месту жительства и работы осуществлена проверка свыше 1300 осужденных, состоящих на учете. В отношении осужденных, допустивших нарушения, вынесено свыше пятидесяти предупреждений и предостережений.

Фото с сайта riabir.ru