Гребенщиков сдает свою шикарную квартиру в центре Петербурга

Борис Гребенщиков написал 22 августа в своем Telegram, что сдает квартиру в Санкт-Петербурге. Текст объявления гласит, что жилье в центре, и оно «удивительное».

Речь идет о трехкомнатной квартире на улице Гончарной улице. Метраж квартиры составляет 130 квадратных метров. Гребенщиков написал, что сделан свежий капитальный ремонт.

Как отдельное преимущество он указывает большую кухню и ванную с гидромассажем.

На звонки клиентов отвечает сын Гребенщикова Глеб, пишет «Фонтанка». Он рассказал журналистам, что аренда стоит 80 000 рублей в месяц плюс коммуналка. Это порядка 5-6 тысяч рублей летом и до 10 тысяч зимой. По его словам, отец сдает квартиру, потому что уехал. // Фото: Борис Гребенщиков/Telegram