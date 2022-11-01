Грабитель силой отнял у женщины на Древлянке смартфон

Неизвестный на днях отнял смартфон у прохожей в микрорайоне Древлянка. Росгвардейцы получили ориентировку на злоумышленника и задержали его, сообщили в пресс-службе ведомства.

Похожего на грабителя мужчину заметили неподалеку от места ЧП и доставили в полицию. Там его опознала потерпевшая. Оказалось, что это 35-летний житель Петрозаводска.

Грабеж зарегистрировали также в одном из сетевых магазинов в Сортавальском районе. Посетитель сбежал с товаром на сумму более 1000 рублей. Росгвардейцы нашли его около торгового заведения и передали участковому. // Фото: pxhere.com