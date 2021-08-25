Грабитель протащил ребенка по асфальту в Петрозаводске

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело после ограбления десятилетнего ребенка. Инцидент произошел днем 21 августа около жилого дома на улице Луначарского, рассказали в Следкоме.

Следователи установили, что нетрезвый мужчина подошел к ребенку и потребовал отдать ему мобильный телефон. Мальчик отказался, тогда мужчина схватил сумку и дернул. Ребенок упал на асфальт. Мужчина продолжил вырывать сумку. Убегая, он протащил ребенка по асфальту. Сумку ему все-таки удалось вырвать. Забрав из нее гаджет, нападавший скрылся.

Грабителя нашли и заключили под стражу. Обвинение предъявлено 31-летнему петрозаводчанину, который ранее имел проблемы с законом. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. (фото Евгений Одиноков, russian.rt.com)