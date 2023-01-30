Грабитель попал в кадр камеры наблюдения, его ищут

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личность мужчины. Он может быть причастен к совершению грабежа, сообщили в МВД Карелии.

Товар открыто похитили из магазина на Мурманской улице. Это было 12 января, примерно в 21:20. Подозреваемый попал в кадр камеры видеонаблюдения.

Всех, кому что-то известно о его личности или местонахождении, просят сообщить по телефону: 8 981 405 70 89. Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии