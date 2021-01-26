Грабитель напал на пенсионерку на Ключевском шоссе

Неоднократно судимого за грабежи 43-летнего мужчину подозревают в новом нападении на пенсионерку в Петрозаводске.

63-летняя женщина подверглась нападению грабителя на Ключевском шоссе. Неизвестный попытался вырвать у пенсионерки сумку, в которой находился телефон и кошелек. Но женщина крепко держала свое имущество, тогда грабитель повалил жертву на землю, пнул и забрал аксессуар, рассказали в МВД Карелии.

Грабитель забрал 1800 рублей, которые лежали в кошельке. А все остальное выкинул. Потерпевшая же оценила ущерб в более чем 20 тысяч рублей. Подозреваемый в грабеже потратил чужие деньги на сигареты, продукты и пиво.

Полиция возбудила уголовное дело. (фото vedtver.ru)