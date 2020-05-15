Готовится к выпуску сборник песен о Карелии

Общество дружбы «Карелия – Финляндия» готовит сборник песен о нашем крае, сообщает пресс-центр администрации Петрозаводска.

Неизданные тексты можно присылать в региональный Союз композиторов.

Проект «Финны в культуре Карелии» посвящен 100-летию республики. В сборнике нот «100 песен о Карелии» будут представлены произведения о городах и деревнях, о прекрасных местах нашего края.

Сейчас команда проекта собирает и обрабатывает материал – набирает уже поступившие ноты, редактирует произведения, создает аккомпанемент к тем песням, где его нет.

Неизданные песни можно присылать председателю Союза композиторов Республики Карелия Анастасии Сало на электронную почту kareliancomposers@gmail.com.

О том, как идет подготовка над созданием сборника «100 песен о Карелии», можно узнать из отчета эксперта: https://vk.com/club15118744?w=wall-15118744_2820/all.