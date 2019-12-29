29 декабря 2019, 17:33
Погода

Готовимся к потеплению: завтра в Петрозаводске будет тепло и сыро

Прогноз погоды в Карелии на завтра, 30 декабря

Завтра, 30 декабря, в Петрозаводске будет облачно с  прояснениями. Ночью будет идти небольшой снег, днем - снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до сильного. Температура воздуха днем +1, +3.

В понедельник в Карелии также будет мокрый снег. Днем стоит ожидать небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами метель, налипание мокрого снега. На дорогах будет гололед. Температура воздуха днем от -1 до +4, по восточным районам местами до -12.

Ранее МЧС по Карелии также предупредило жителей республики об ухудшении погоды и сильном ветре.  О погоде  31 декабря 2019 года и в новогоднюю ночь в Карелии читайте здесь. Прогноз на январь - здесь.

Обсудить
просмотр
160637
Метки: 
Карелия
Прогноз погоды
синоптики
метеорологи
Гидрометцентр
декабрь
новости Карелии