Готовимся к потеплению: завтра в Петрозаводске будет тепло и сыро

Завтра, 30 декабря, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Ночью будет идти небольшой снег, днем - снег с дождем. На дорогах гололедица. Ветер будет дуть юго-западный с порывами до сильного. Температура воздуха днем +1, +3.

В понедельник в Карелии также будет мокрый снег. Днем стоит ожидать небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами метель, налипание мокрого снега. На дорогах будет гололед. Температура воздуха днем от -1 до +4, по восточным районам местами до -12.

Ранее МЧС по Карелии также предупредило жителей республики об ухудшении погоды и сильном ветре. О погоде 31 декабря 2019 года и в новогоднюю ночь в Карелии читайте здесь. Прогноз на январь - здесь.