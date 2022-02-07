«Госуслуги» станут доступными и для детей

Регистрацию на портале «Госуслуги» и пользование системой планируют сделать доступными для россиян, достигших возраста получения паспорта. Такая возможность появится у подростков с 1 июля, передают «Известия».

Постановление о нововведении уже подготовлено, рассказал на оперативном совещании со своими заместителями премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Так, для подростков будет открыта регистрация по месту жительства. К 2023 году эту услугу планируют сделать доступной для всех жителей страны во всех регионах. До этого времени россиянам старше 14 лет все же придется один раз посетить ведомство регистрационного учета.

Нововведение также предполагает в дальнейшем регистрацию детей младше указанного возраста. Но за них эту процедуру будут проходить родители. // Фото: mosmonitor.ru