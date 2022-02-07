Учительницу гимназии выгнали за чтение школьникам Хармса и Введенского

Педагог гимназии № 168 в Петербурге только спустя месяц решилась написать о причинах своего ухода. Серафима Сапрыкина рассказала в Facebook, что ее заставили уйти из-за чтения детям стихов «врагов народа».

Учительница знакомила десятиклассников с произведениями репрессированных поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского. Это крайне не понравилось директору, которая собрала экстренное совещание и потребовала, чтобы Сапрыкина ушла добровольно. В противном случае ее пригрозили уволить по статье.

- С пугающе искаженным гневом лицом приказала мне уволиться, так как я читала десятиклассникам стихи «врагов народа» и «пособников фашистов», - написала учительница. - Эти люди, по выражению директора, были заслуженно схвачены НКВД и умучены за свои «преступления», их стихи можно обсуждать только «на ваших богемных кухнях».

Когда Сапрыкина возразила, что поэтов реабилитировали в 60-е годы, ей ответили, что «в то время реабилитировали всех подряд». К врагам народа в школе отнесли также Мандельштама и Гумилева.

Пост учительницы вызвал большой общественный резонанс. Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский инициировал проверку действий руководства гимназии.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации.

Минпросвещения России сообщило, что проверит скандальную ситуацию, сказано в сообщении пресс-службы ведомства. // Фото: Facebook.com