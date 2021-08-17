Государство потратит миллиарды на духовно-нравственный контент в Сети

Правительство страны увеличит расходы на «духовно-нравственный» контент в Интернете. Об этом пишет РБК. Государство выделит на эти цели дополнительно семь миллиардов рублей Институту развития интернета. Об этом указано в материалах Федерального казначейства. В федеральном бюджете на эти цели были заложены три миллиарда рублей.

«Средства предназначены «на производство государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи»,

- пишет издание.

Деньги пойдут на реализацию порядка 200 интернет-проектов. Они должны быть созданы до 31 декабря 2021 года. Глава Института развития интернета Антон Ключкин ожидает, что деньги заинтересуют «Газпром-Медиа», Первый канал, ВГТРК, RT, «Яндекс» и остальных крупных игроков рынка. Приоритет отдадут проектам, где предполагается софинансирование. Решать, кому пойдут деньги, будет продюсерский совет.

Директор Института современных медиа Кирилл Танаев увидел в проекте политическую составляющую, обозначенную в целях предоставления средств. Учредитель Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин усомнился, что молодым креативным группам удастся воспользоваться такой поддержкой.

«Но тот художественный язык, на котором сейчас говорит современный контент, - на положительные темы, на темы прогосударственные, - и та аудитория, для которой делается этот контент, не всегда совпадают с пониманием тех, кто распределяет деньги», - отметил он. (фото hi-tech.mail.ru)