Гостья Карелии поблагодарила полицейских - быстро нашли дачных воров

Дачница из Санкт-Петербурга направила письмо начальнику отдела МВД Прионежского района и поблагодарила полицейских. Они раскрыли преступление в самые короткие сроки, сообщили в МВД Карелии.

Женщина приехала в нашу республику на свою дачу и увидела, что в доме кто-то побывал. Вор унес имущество, но оперативники быстро его вычислили и задержали.

Украденные вещи петербурженке вернули, она выразила полицейским благодарность за высокий профессионализм и добросовестное выполнение служебных обязанностей. // фото: МВД России