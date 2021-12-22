Гость увеселительного заведения ночью хотел расправиться с барменом

Ночью в среду, 22 декабря, на пульт Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из бара. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что дебоширил посетитель.

Когда бойцы прибыли на место, выяснилось, что тревожную кнопку нажал бармен. Он показал на 27-летнего гостя заведения и сообщил, что тот угрожал лично ему физической расправой.

При этом мужчина еще и нецензурно ругался в адрес других посетителей. Силовики пресекли его противоправные действия. // Фото: www.oum.ru