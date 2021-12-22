Пьяный водитель в Карелии угрожал полицейскому и получит судимость

Молодой автомобилист в Карелии попался пьяным за рулем и вдобавок заработал уголовную статью. Он угрожал применением насилия остановившему его полицейскому, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент произошел 20 декабря на территории Лоухского района. Сотрудники ДПС остановили автомобиль, 25-летний водитель которой был нетрезв.

Когда молодого человека посадили в патрульную машину и стали составлять протокол, он начал агрессивно себя вести. В адрес одного полицейского водитель высказал угрозу применения насилия.

Следователи возбудили уголовное дело, по этой статье нарушитель может заработать до пяти лет лишения свободы. // Фото: www.zr.ru