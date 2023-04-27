Госдума: приравнять зарплаты депутатов к средней по стране

Зарплаты депутатов Госдумы и сенаторов предлагают приравнять к средней по России. Такой законопроект внесен в Государственную Думу страны.

Как рассказали авторы законопроекта из фракции "Справедливая Россия - за правду", сегодня зарплата депутатов Госдумы в несколько раз превышает среднюю по стране (по данным Росстата, в 2021 году это было 57 тысяч рублей, в 2022 году - 64 тысячи).

Парламентарии же получают ежемесячное денежное вознаграждение и денежные поощрения в размерах, установленных для федеральных министров, говорится в сопроводительных материалах.

Авторы поправок считают, что депутаты и сенаторы "должны быть ближе к народу не только на словах, но и на деле". Они рассчитывают, что это стимулирует Госдуму и Совфед принимать больше законов, которые приводили бы к росту доходов граждан. // Фото: пресс-служба Госдумы РФ.