Госдума направит Путину обращение о признании независимости ДНР и ЛНР

Большинство депутатов Госдумы поддержали постановление о направлении президенту обращения о необходимости признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщается на сайте ГД. За инициативу, подготовленную КПРФ, проголосовал 351 парламентарий, один воздержался еще 16 были против.

Альтернативный вариант, который подразумевал направление обращения сперва в МИД для консультаций, набрал всего 310 голосов.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, постановление подпишут незамедлительно и направят Владимиру Путину.

По мнению политика Киев не соблюдает минские договоренности, а наши граждане и соотечественники в Донбассе нуждаются в помощи и поддержке. (фото Алексей Майшев, ria.ru)