03 июня 2025, 12:34
Россия

Госдума хочет запретить продажу вейпов в России

Спикер Государственной думы Володин завил о готовности в приоритетном порядке принять законопроект
фото: Петрозаводск говорит

Госдума поддержит законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости. 

"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке",

– сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы напомнил о вреде здоровью от вейпов: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний. 

По словам Володина, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами. © «Петрозаводск говорит»

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