Госдума хочет запретить продажу вейпов в России

Госдума поддержит законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, если такая инициатива поступит от правительства, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости.

"После заявления министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова в поддержку полного запрета продажи вейпов ожидаем от правительства РФ соответствующую законодательную инициативу. Депутаты поддержат законопроект. Более того, рассмотрим его в приоритетном порядке",

– сказал Володин журналистам.

Председатель Госдумы напомнил о вреде здоровью от вейпов: в жидкостях к ним содержатся тяжелые металлы, при парении образуются токсичные соединения – увеличивается риск развития тяжелых заболеваний.

По словам Володина, такой запрос есть и от граждан – большинство против торговли подобными товарами. © «Петрозаводск говорит»